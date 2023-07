Spanje naar finale op EK voor Beloften na vlotte zege tegen kansloos Oekraïne, Sergio Gomez legt 5-1 vast

Spanje heeft zich woensdagavond als tweede geplaatst voor de finale van het EK voetbal voor beloften in Roemenië en Georgië. In de tweede halve finale van de dag haalde La Roja het in het Steaua-stadion in de Roemeense hoofdstad Boekarest met 5-1 van Oekraïne.

Het waren nochtans de Oekraïners die al vroeg in de partij op voorsprong waren geklommen. Op aangeven van Chelsea-miljoenenaankoop Mykhailo Mudryk opende Shakhtar Donetsk-middenvelder Artem Bondarenko na dertien minuten de score. Lang konden ze niet genieten van die voorsprong. Vier minuten later scoorde Abel Ruiz de gelijkmaker, nog eens zeven minuten later stond Spanje op voorsprong dankzij een treffer van Oihan Sancet.

Na de pauze diepte Real Madrid-goudhaantje Antonio Blanco de voorsprong verder uit tot 3-1, Aimar Oroz nam met de vierde Spaanse treffer na 68 minuten de laatste twijfels weg. Twaalf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd zette Sergio Gomez, ex-Anderlecht en nu bij Manchester City, de 5-1 eindstand op het scorebord.

Spanje zal zich nu moeten verplaatsen, want de finale wordt zaterdag gespeeld in het Batumistadion in Georgië. Daar klopte Engeland eerder op woensdag in de eerste halve finale het verrassende Israël met een droge 0-3. Morgan Gibbs-White miste in de 17e minuut eerst nog een penalty, maar zette die misser eigenhandig recht met de openingsgoal in de 42e minuut. Cole Palmer (63.) legde de partij uiteindelijk in een beslissende plooi en de ingevallen Cameron Archer (90.) bepaalde in het slot de eindstand.

De U21 van Israël worden gecoacht door voormalig Standard-trainer Guy Luzon. Ze schopten het tot bij de laatste vier door medeorganisator Georgië in de kwartfinales na strafschoppen uit het toernooi te knikkeren.

De Engelse beloften wonnen het EK twee keer, in 1982 en 1984, toen Spanje werd geklopt. In 2009 waren de Duitse beloften in de eindstrijd te sterk. Spanje is vijfvoudig Europees kampioen. De laatste keer in 2019 toen Duitsland werd verslagen. Twee jaar geleden moesten ze vrede nemen met een stek in de halve finales.