Ysaline Bonaventure reageert emotioneel na uitschakeling op Wimbledon: “Tennisbaan laatste plek waar ik nu wil zijn”

Het zijn lastige dagen voor Ysaline Bonaventure (WTA 91). De 28-jarige kreeg woensdag in Londen een nieuwe teleurstelling te verwerken in een al moeilijk seizoen. Ze verloor in de eerste ronde op Wimbledon van de Chinese Zhuoxuan Bai (WTA 191), een qualifier die op 20-jarige leeftijd nog maar haar eerste grandslamwedstrijd speelde.

“Een tennisbaan is waarschijnlijk de laatste plek waar ik nu wil zijn”, zei ze op haar Instagram-account nadat ze met 7-6 (7/0) en 6-1 had verloren in een wedstrijd die een dag eerder werd gestaakt door regen toen ze de eerste set al had verloren en 4-0 achter stond in de tweede. “Het maakt niet uit of het Wimbledon of Roland Garros is. Ik heb de laatste tijd veel moeite gehad om van tennis te genieten en mijn mentale gezondheid is nu mijn prioriteit.”

Ysaline Bonaventure heeft niet veel te vieren in 2023, ondanks haar vliegende start met een halve finale in Auckland. In achttien gespeelde toernooien werd de Luikse twaalf keer in de eerste ronde uitgeschakeld en heeft ze nog geen enkele partij kunnen winnen op een Grand Slam. Op Wimbledon hoopte ze “vooral te genieten”, zoals ze voor het toernooi vertelde, maar dat was niet echt het geval.

“Ik heb tijd nodig om na te denken”, vervolgde ze, nadat ze herhaaldelijk haar onbehagen had geuit. “Ik ga de tijd nemen om uit te zoeken wat ik wil en wat me echt gelukkig maakt, en of dat tennis is, of niet. Ik ga rust vinden. Tot snel en geniet van het leven”, besloot ze.