Man die als baby in vuilnisbak gedumpt werd, ontmoet halfbroer en ontdekt dat ze samen op school zaten

Ontroerend moment in het Britse tv-programma Long lost family. Twee halfbroers die niet van elkaars bestaan afwisten werden er aan elkaar voorgesteld, en ze bleken zelfs bij elkaar op school gezeten te hebben. “Het is akelig hoe we op elkaar lijken”, zeggen ze.

Al meerdere jaren is Long lost family een garantie op emotionele tv-momenten. Mensen rekenen op het team erachter om voor hen en met hen op zoek te gaan naar familieleden waarmee ze alle contact verloren zijn of waarvan ze geen idee hebben wie ze zijn.

In de aflevering van dinsdag zagen we Paul Connolly uit Londen. De nu 61-jarige Brit groeide op in de pleegzorg, nadat zijn moeder hem in de vuilnisbak had gedumpt toen hij amper enkele weken oud was. Gelukkig voor hem hoorden de buren zijn geschreeuw en konden ze hem redden. “Ik was beschaamd dat ik niet gewenst was”, zei hij daarover. “Maar mijn moeder heeft zelf een heel moeilijke jeugd gehad en deed wat ze kon om te overleven. Wellicht was mij dumpen het beste dat ze kon doen.”

Halfbroer

Via Long lost family hoopte hij nu in contact te komen met zijn biologische vader, een man van wie hij de naam zelfs niet kende. Tot zijn grote spijt bleek die in 1968 al overleden te zijn. Maar de onderzoekers van het programma achterhaalden daarnaast wel iets heel bijzonder: zijn vader had nog een zoon, Frankie. En Paul dus een halfbroer.

Wat het nog meer bijzonder maakt: de twee blijken bij elkaar op school gezeten te hebben in Essex. Zonder te weten dat ze halfbroers waren. De reünie was dan ook bijzonder emotioneel. “Ik weet eerlijk gezegd niet wat te zeggen”, sprak Paul, met een enorme glimlach op het gezicht. “Eindelijk. Wauw. Het is alsof ik in de spiegel kijk. Ik kan het niet geloven. We moeten zoveel bespreken...”

“Het is akelig hoeveel gelijkenis er tussen ons is”, zei Frankie achteraf. “Het geeft me nog meer zin om hem te leren kennen.” Ook Paul was erg emotioneel en gelukkig. “Het is spijtig dat we elkaar pas zo laat in ons leven leren kennen hebben, maar we moeten gewoon dankbaar zijn dat het er nog van is gekomen. Ik begon met het zoeken van mijn vader en nu heb ik een broer gevonden. De toekomst is prachtig.”

