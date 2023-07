Kan Jai Hindley de Tour winnen? “Ik heb altijd gezegd dat het in het klassement niet alleen tussen die twee zou gaan”

“Ik ben niet hier om een duizendpoot sokjes aan te doen”. Jai Hindley is geen bevlogen prater, maar een goeie oneliner laat hij niet liggen. Gisteren haalde hij opnieuw de quote boven waarmee hij eerder ook al zijn publiek verbaasde in de gewonnen Giro van 2022. Niemand die precies weet waar “not here to put socks on a centipede” vandaan komt, maar het zou iets betekenen als “ik ben niet van plan om mijn tijd hier te verliezen”.

Hindley mag zich al winnaar van de Giro noemen. — © Getty Images

Dat maakte Hindley ten overvloede duidelijk in de rit naar Laruns. Hij glipte mee in de grote ontsnapping en reed nadien iedereen uit de wielen op de Marie Blanque. “Vanuit de auto werd er veel in mijn oortje geroepen”, vertelde Hinley. “Maar ik kon er eigenlijk weinig van verstaan. Ik wou gewoon zo veel mogelijk tijd pakken en kennelijk heb ik daardoor ook het geel. Echt fantastisch.”

Hindley in het geel is sowieso een mooi verhaal: hij leerde het wielrennen kennen via zijn Britse vader Gordon die een fan was van Eddy Merckx en Patrick Sercu. Precies twintig jaar geleden zag hij voor het eerst de Tour de France, toen zijn landgenoot Bradley McGee de proloog won.

Inschattingsfout?

Hindley’s eigen carrière ging gestaag vooruit: hij begon op het allerlaagste niveau bij Aran Cucine en Attaque Team Gusto, respectievelijk een Italiaans clubteam en een continentale ploeg uit Thailand. Bij Team Mitchelton en Team DSM maakte hij nadien een stormachtige evolutie door, met de eindzege in de Giro van vorig jaar als hoogtepunt.

Hindley schittert in het geel. — © AFP

De grote vraag is nu: hebben Jumbo-Visma en UAE Team Emirates een inschattingsfout gemaakt door Hindley te laten meeglippen in de ontsnapping? Zelf is hij in ieder geval niet van plan om de voorsprong die hij op dit moment heeft op Vingegaard (47 seconden) en Pogacar (één minuut en veertig seconden) zomaar uit handen te geven: “Ik heb altijd gezegd dat het in het klassement niet alleen tussen die twee zou gaan.”

Bij Cyclingnews tempert ploegleider Rolf Aldag de verwachtingen: “We hebben een ritzege en de gele trui. Een slechte Tour kan het voor ons sowieso niet meer zijn.”