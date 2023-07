Waanzin op een tennisveld: Novak Djokovic verliest alweer geen set en boekt zijn 30ste (!) zege op rij op Wimbledon

In de Britse hoofdstad Londen haalde de Serviër het in de tweede ronde in drie sets van de Australiër Jordan Thompson (ATP 70): 6-3, 7-6 (7/4) en 7-5 na 2 uur en 27 minuten. In de volgende ronde wacht de Zwitser Stan Wawrinka (ATP 88), kwartfinalist in 2014 en 2015, of de Argentijn Tomas Etcheverry (ATP 32).

Voor Djokovic is het de dertigste zege op rij op Wimbledon, sinds hij in 2017 in de kwartfinales uitgeschakeld werd. Sindsdien boekte hij vier eindzeges op rij, waarmee zijn totaal op zeven staat. Mits een vijfde eindzege op rij evenaart hij op 16 juli het record van Roger Federer, die Wimbledon acht keer op zijn palmares heeft staan. Het absolute record van negen eindzeges staat op naam van Martina Navratilova.

Vorige maand boekte Djokovic met Roland Garros de 23e grandslamtitel in zijn carrière, waarmee hij bij de mannen alleen recordhouder is. Hij heeft er nu een meer dan de Spanjaard Rafael Nadal en drie meer dan de Zwitser Roger Federer. Met 23 titels evenaarde hij eveneens Serena Williams en kwam hij op één grandslamtitel van het absolute record van Margaret Court.

Stefanos Tsitsipas had dan weer vijf sets nodig om de tweede ronde te bereiken. Het Griekse vijfde reekshoofd haalde het uiteindelijk na veel zwoegen van de Oostenrijkr Dominic Thiem (ATP 91): 3-6, 7-6 (7/1), 6-2, 6-7 (5/7) en 7-6 (10/8) na 3 uur en 56 minuten. In de volgende ronde wacht de Schot Andy Murray, voormalig Wimbledon-winnaar.