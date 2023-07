OEFENMATCHEN. Standard wint eerste oefenpot onder Hoefkens, STVV niet voorbij Patro Eisden

STVV speelde woensdag al zijn vijfde oefenwedstrijd, daarvan verloren ze er nog geen enkele. Een overwinning kwam er deze keer echter niet. In Maasmechelen speelden de Kanaries 0-0 gelijk tegen kersvers tweedeklasser Patro Eisden Maasmechelen.

© Dick Demey

Still wint eerste (oefen)duel

KV Kortrijk won zijn vijfde oefenwedstrijd van de voorbereiding. Het versloeg RWDM met 2-1. Edward Still, de nieuwe Kortrijkse T1, zag een gretige ploeg.

De pas aangestelde Edward Still kreeg meteen al een stevige tegenstander voorgeschoteld: promovendus RWDM. De Kortrijkzanen tikten de bal goed rond onder toeziend oog van de nieuwe coach. Still stuurde bij en liet zich enkele malen horen langs de lijn. Hij gaf ook de kans aan belofte Montegnies, die een goede indruk naliet. RWDM kreeg de eerste kans van de match. Echter profiteerde Hazard niet van de twijfel tussen doelman Vandenberghe en zijn verdediging. Iets voor rust zette Mbayo KVK op een verdiende voorsprong.

Ook na rust trof diezelfde Mbayo meteen raak. Op assist van - jawel - doelman Vandenberghe. Even later hetzelfde scenario: Vandenberghe stuurde Mbayo weer diep, maar nu besloot hij naast. RWDM was even van slag, maar prikte meteen tegen. Met een afgeweken bal van El Abbassi vond het de aansluitingstreffer, 2-1, ook meteen de eindscore.

© Isosport