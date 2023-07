Steve Bécaert vertrekt als favoriet in TBR Short Rally in Oekene: “Ik kijk vooral naar Brecht Hoorne”

Heel veel wedstrijden reed Steve Bécaert nog niet dit jaar, maar in de Ypres Rally kon hij twee weken geleden wel een pak ritme opdoen. Ondanks een probleem met de servo finishte de Fiesta-rijder er als negentiende. “We lieten daardoor een minuut en misschien twee of drie plaatsen liggen”, vertelt de Poperingenaar. “We hebben eigenlijk het hele weekend niets geforceerd. Het doel in Ieper is altijd om op de Grote Markt te kunnen arriveren. Na enkele pechedities zat het nu al voor het tweede jaar op rij mee. We hebben geen enkele lekke band gereden of fout gemaakt en waren dus heel tevreden. Het is soms moeilijk om het in ons hoofd te steken, maar we mogen niet al te veel kijken naar alles wat voor ons eindigde. Op het vlak van wagens is het een redelijk generatieverschil.”

Naast Ieper is ook de TBR, die intussen van rallysprint naar de short rally evolueerde, een vaste afspraak op de kalender van Bécaert. “De wedstrijd ligt in de regio van onze hoofdsponsor”, vervolgt Bécaert, die dit weekend genavigeerd wordt door vriendin Hanne Van de Walle. “Het is ondertussen al de zevende opeenvolgende keer dat we er van start gaan, waarbij we één keer wonnen en vijf keer tweede werden. De voorgaande edities was er met bijvoorbeeld Niels Reynvoet of Sébastien Bedoret altijd wel iemand die duidelijk sneller was, maar nu zullen we misschien een meer open strijd krijgen.”

Ambitie niet wegsteken

Op papier vertrekt Bécaert als favoriet, maar hij onderschat de concurrentie allerminst. “Ik kijk vooral naar Brecht Hoorne, een erg snelle piloot met een snelle wagen. Hij was sterk bezig in de Rally van Bertrix en droog weer moet in de kaart van zijn BMW spelen, al is het parcours in Oekene wel een pak gladder. Het is ook uitkijken naar Paul Lietaer, die zaterdag al de GTC Rally rijdt en dus in het ritme zal zitten. In Ieper zaten zijn tijden toch niet zo ver achter ons. Ik ga niet snel zeggen dat we rijden om te winnen, maar we kunnen het nu niet echt wegsteken, denk ik. De wedstrijd moeten natuurlijk nog altijd worden gereden. We hebben in de Rally van de Monteberg al gezien dat het ongeluk in een klein hoekje zit. Daar wilden we ook voor het podium gaan, maar al na één kilometer was het afgelopen”, aldus Steve Bécaert.