Ai, ai, ai. Dag vijf in deze Tour, amper twee echte cols achter de rug en Tadej Pogacar (24) volgt al op 53 seconden van Jonas Vingegaard (26). Bij de eerste aanval bergop moest de Sloveen onmiddellijk buigen. Lijkt de verhoopte tweestrijd nu al beslecht? Of mag Pogacar met reden blijven denken dat hij dit tij kan keren? Vier quotes waaraan UAE en Pogacar zich vastklampen. Terecht of onterecht?