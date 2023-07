Nieuw mosselseizoen van start: “Mensen rijden van de zee naar Lommel voor onze mosselen”

Lommel

Vandaag is het nieuwe mosselseizoen van start gegaan. Dat wil zeggen dat u opnieuw Zeeuwse mosselen van bodemcultuur kan bestellen op restaurant of in de winkel. Mosselen gekweekt in hangcultuur zijn het hele jaar door verkrijgbaar, maar volgens liefhebbers zijn mosselen van bodemcultuur de lekkerste. Wij gingen de nieuwe bodemschelpen alvast voor u proeven bij restaurant Diana in Lommel, gekend voor zijn uitstekende mosselen.