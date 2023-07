Riemst

Riemstenaar Karel Konings is woensdag naar Rwanda afgereisd om de hoofdrol te spelen in de film ‘Kigali 21’. De dertiger verblijft er een maand om de volledig Afrikaanse productie af te ronden. “Toen ik de mail van de castingstudio zag, vreesde ik nog: dit is oplichting”, lacht Karel.