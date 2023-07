Man overleden na mislukte ontsnappingspoging uit gerechtsgebouw in Kiev, twee agenten gewond

In de Oekraïense hoofdstad Kiev is bij een mislukte ontsnappingspoging uit een gerechtsgebouw een dode gevallen. Een man die eerder op de dag voorgeleid werd in de rechtbank, barricadeerde zichzelf in de toiletten en opende de aanval op bewakers en agenten. Daarbij kwam hij zelf om het leven, meldt het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken op Twitter.

Bij het incident raakten ook twee agenten van de KORD, het snelleresponsteam van de Oekraïense politie, gewond. “Hun leven werd gered door hun schilden”, aldus minister Ihor Klymenko in een eerder Telegrambericht.

Na de zitting had de man zichzelf in de toiletten opgesloten, en hij gooide met explosieven naar de bewakers, vat het ministerie de gebeurtenissen samen. Daarop probeerde hij het gerechtsgebouw te verlaten, maar met een schot in de lucht werd die ontsnappingspoging verijdeld. Agenten van de KORD probeerden de man daarop uit de toiletten te halen, waarop hij weer met explosieven gooide. Twee KORD-agenten raakten gewond, maar zijn niet in levensgevaar.

Rond het gebouw van de rechtbank in het district Sjevtsjenkivsky werd een veiligheidszone ingesteld. Verschillende ambulances zijn ter plaatse.

Verschillende media berichten dat de dader in augustus 2015 met een handgranaat gooide voor het Oekraïense parlement. Vier agenten kwamen toen om, bij gewelddadige protesten tegen een grondwetswijziging in het kader van het Minsk-vredesproces. Die wijziging voorzag in meer autonomie voor de door Rusland gesteunde separatisten in de Oost-Oekraïense Donbas.