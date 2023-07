Groeipijnen voor ChatGPT? Aantal gebruikers neemt duik in juni

Tegenover de maand mei kwamen er in juni via desktop en via smartphone en tablet 9,7 procent minder mensen naar de website van ChatGPT. Het aantal unieke bezoekers daalde met 5,7 procent. Ook de tijd die gebruikers doorbrachten op de site lag 8,5 procent lager dan een maand eerder. Dat heeft Similarweb bekendgemaakt, een bedrijf dat het internetverkeer van bedrijven in de gaten houdt.

OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft nog niet gereageerd op die tegenvallende cijfers. De chatbot was nochtans de snelst groeiende applicatie ooit voor consument, die maandelijks ongeveer 1,5 miljard gebruikers lokt. Daarmee staat het in de lijst van de 20 populairste websites ter wereld.

“Ik denk dat groeipijnen normaal zijn als je zo snel van 0 naar 100 miljoen gebruikers gaat”, zegt experte Sarah Hindlian-Bower van Macquari, aan Reuters. Mogelijk heeft ook de lancering van de ChatGPT-app op Apple-toestellen een invloed, want daardoor komen mensen met die app niet meer naar de website.