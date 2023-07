Greta Thunberg vervolgd voor negeren van politiebevel op klimaatbetoging

Op de dag van het protest schreef Thunberg op Instagram dat actievoerders een weg voor olietrucks in de haven van Malmö geblokkeerd hadden. “De klimaatcrisis is nu al een kwestie van leven of dood voor talrijke mensen. Wij kiezen ervoor om niet gewoon toe te kijken, en fysiek in te grijpen. Wij eisen onze toekomst terug.”

Voor dat protest had Thunberg geen toestemming gekregen. Toen de politie haar en de andere betogers vroeg om weg te gaan, negeerde ze volgens de openbaar aanklager in Zweden, Charlotte Ottosen, dat bevel. Als ze veroordeeld zou worden voor het negeren van een politiebevel, riskeert ze een boete en tot zes maanden gevangenisstraf. “Je hebt de vrijheid om actie te voeren”, zegt Ottosen. “Maar je mag dat niet doen op een manier dat het anderen schaadt.”

Thunberg begon op 15-jarige leeftijd met schoolstakingen om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Ze groeide wereldwijd uit tot het gezicht van de klimaatprotesten.