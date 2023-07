Boussouf blijft in Algerije, Martinez gegeerd wild

Het Belgische avontuur van Ishak Boussouf (21) bij City Football Group is ten einde. Het Algerijnse Chabab Belouizdad, waar hij vorig seizoen aan werd uitgeleend, en Lommel SK kwamen woensdag tot een definitief akkoord over de Algerijnse flankspeler.

Boussouf kwam in de zomer van 2020 over, maar kon zich mede door blessures nooit doorzetten in het Soevereinstadion. Uiteindelijk kwam de Algerijn uit op één doelpunt in 17 wedstrijden.

Buitenlandse interesse in MartinezMet zeven doelpunten en zes assists was Alonso Martinez (24) vorig seizoen één van de lichtpunten. Er wordt intussen door Engelse, Portugese en Belgische clubs stevig aan de mouw getrokken van de Costa Ricaanse flankspeler, die momenteel nog met vakantie is. Al is een vertrek deze zomer nog geen absolute zekerheid, nu men in Noord-Limburg wenst te strijden voor promotie. Martinez ligt nog tot de zomer van 2026 onder contract. (svc)