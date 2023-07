Trine Marie Hansen duimt voor een tweede eindzege van haar wederhelft Jonas Vingegaard: “Koersen? Neen, formule 1 is eerder iets voor onze kinderen”

Echtgenote, moeder, manager, mental coach: Trine Marie Hansen (37) combineert het allemaal. De Deense staat pal achter haar Tourwinnaar Jonas Vingegaard, die gisteren in de eerste Pyreneeënrit al meteen uitpakte. En dan moeten zijn wederhelft en hun bijna drie jaar oude dochtertje Frida nog opduiken in de Tour. Als Vingegaard hen treft na een wedstrijd, zie je zo alle stress bij hem wegvloeien. Hij omschreef zijn Trine al meer dan eens als de sleutel tot zijn succes. Uitzonderlijk treedt ze even uit zijn schaduw.