Crowdfunding voor agent die Nahel doodschoot eindigt met meer dan 1,6 miljoen euro: wat gaat er met dat geld gebeuren?

De dubieuze crowdfunding voor de Franse politieagent die Nahel doodschoot is gesloten. In enkele dagen tijd werd meer dan 1,6 miljoen euro verzameld. Maar wat zal er nu met dat geld gebeuren?

Initiatiefnemer Jean Messiha, een voormalige woordvoerder van de extreemrechtse presidentskandidaat Eric Zemmour, kondigde dinsdagavond aan dat de inzamelactie werd afgerond. De teller stopte uiteindelijk op 1.636.240 euro. Meer dan 85.000 mensen deden een gift aan de familie van de politieagent die vorige week dinsdag de 17-jarige Nahel doodschoot in Nanterre.

Initiatiefnemer Jean Messiha. — © AFP

Het dodelijke incident leidde tot een week van hevige protesten over heel Frankrijk. Manifestanten die misnoegd waren over het overdreven harde politie-optreden, schopten keet in verschillende steden en dorpen. In al dat tumult had Messiha vorige vrijdag als een soort tegenreactie de crowdfundingsactie opgezet voor de familie van de politieagent.

In een mum van tijd stroomden de donaties binnen. Maar onder druk van de maatschappij - via een grootschalige petitie - en van verschillende politieke tegenstanders - onder meer premier Elisabeth Borne sprak haar ongenoegen uit - besloot Messiha de actie toch af te sluiten. De vraag is nu wat er met het ingezamelde geld zal gebeuren. Want ondanks de ethische vraagtekens die van in het begin bij de actie werden geplaatst, heeft het Amerikaanse crowdfundingsplatform GoFundMe al laten weten dat de actie wel degelijk volgens hun regels is.

In de algemene gebruikersvoorwaarden van de website staan nochtans een aantal gevallen opgesomd waarbij een actie ongeldig wordt verklaard. Het gaat onder andere over “inhoud die, volgens het aanvoelen van GoFundMe, aanzet tot terrorisme, haat, geweld, intimidatie, discriminatie of intolerantie van welke aard ook.” Maar omdat het geld niet rechtstreeks voor de agent is bedoeld, maar wel voor zijn familie, kan GoFundMe naar eigen zeggen niet anders dan de actie goedkeuren.

Franse wet

Zal het dan zomaar worden doorgestort naar de familie? Dat is voorlopig nog niet helemaal duidelijk. Ook de Franse wet heeft hier namelijk regels over. Artikel 40 van het Wetboek van Strafvordering verbiedt het openen van inzamelacties die bedoeld zijn om boetes of schadevergoedingen te compenseren die zijn uitgesproken door een Franse rechtbank. In dat kader werd vier jaar geleden nog een inzamelactie ten voordele van een ex-bokser die politieagenten had geslagen, geannuleerd. Het geld werd teruggestort aan alle schenkers.

De kaarten liggen hier evenwel een beetje anders. In de eerste plaats opnieuw omwille van het feit dat het geld voor de familie is verzameld en niet voor de agent zelf. En ten tweede omdat de politieagent nog niet veroordeeld is. Er is nog geen sprake van een boete of een schadevergoeding, dus het geld kan daar voorlopig ook niet voor bedoeld zijn.

Enkele linkse politici lieten al weten alles in het werk te willen stellen om de crowdfunding ongedaan te maken, maar op dit moment lijkt het er op dat ze juridisch gezien weinig poten hebben om op te staan. Als de agent daadwerkelijk veroordeeld wordt en er kan bewezen worden dat het geld is gebruikt om straffen te compenseren, dan kan er alsnog ingegrepen worden, maar voorlopig lijk het erop dat het geld gewoon naar de familie zal vloeien. Ondertussen heeft de familie van Nahel wel nog een klacht ingediend tegen initiatiefnemer Jean Messiha.