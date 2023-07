VOORBESCHOUWING TOUR 2023. RIT 6 (Tarbes – Cauterets-Cambasque): er dreigt onweer in laatste Pyreneeënrit, slaat Vingegaard weer toe?

Knijpt Jonas Vingegaard woensdagmiddag in de onweerachtige Pyreneeën zijn uitdager Tadej Pogacar de keel dicht? Of herstelt de Sloveen zich van de optater die hij op de Marie-Blanque kreeg? En hoe zwaar weegt geletruidrager Jai Hindley echt na de niet eens geplande coup van Laruns? Dat zijn de vragen van de dag voor de tweede en laatste bergrit van de eerste week met aankomst op het verraderlijk lastige plateau van Cambasque.

De rit in ’t kort * Start: om 13.10 uur * Aankomst: om 17.06 uur * Afstand: 144,9 km (defilé van 7,6 km)

Het parcours

Met 144,9 km is het een zeer korte etappe. Maar het is een opdracht met maar liefst 3.740 hoogtemeters. Voor de sprinters ligt de ‘finish’ al na 49,2 km in Sarrancolin. Na de tussenspurt is het voor hen zorgen dat ze een goede groep vinden om naar de aankomst in Cauterets-Cambasque te rijden. Voor de tussenspurt gaat het anderhalve kilometer licht bergop. Het is die eerste 49km ook niet vlak. Na nog geen dertig kilometer is er de Côte de Capvern-les-Bains, een helling van derde categorie die 5,6 km lang is en gemiddeld 4,8 procent stijgt. In het jargon heet dat een loper.

Het profiel van etappe 6.

Wat daarna komt, is heavy stuff. De Aspin is een berg van eerste categorie die 12 kilometer lang is en gemiddeld 6,5 procent stijgt. Hét probleem is dat er niet echt een lange afdaling is, maar vooraleer je het weet zit je aan de Col du Tourmalet waarvan de top op 2.115 meter ligt. Buiten categorie dus. Wie als eerste bovenkomt na 17,1 km klimmen (stijgingsgraad is gemiddeld 7,3 procent), krijgt de Souvenir Jacques Goddet, een geldpremie van 5.000 euro. De Tourmalet is dit jaar het dak van deze Tour de France.

Vooral het tweede gedeelte van de Tourmalet, richting La Mongie (dikwijls eindpunt) en daarna, is moordend zwaar. Na negen kilometer klimmen begint het, tot ongeveer 1,1 kilometer van de top. Daarna is er de Cauterets-Cambasque die 16 kilometer lang is en gemiddeld 5,4 procent stijgt. Een loper, zou je zeggen, maar na Cauterets zit het spel écht op de wagen. Wie op de Tourmalet te diep in de reserves heeft getast, krijgt in die slotklim de rekening gepresenteerd.

Dit zegt onze koersprofessor Mar Sergeant “Het is wel vijf voor twaalf voor de klassementsrenners. Drie zware cols: de Aspin, Tourmalet en Cauterets. Er is opnieuw een opening voor de vluchters, maar er zal op de Tourmalet toch al een stevig tempo worden opgelegd. In deze rit zullen we meteen zien of Pogacar zich kan herpakken.”

Onze sterren

Op papier is de kans groter dat de kandidaat-Tourwinnaar de laatste Pyreneeënrit wint dan dat een vluchter het tot het einde uitzingt. Er is wel dit weekend het Centraal Massief, maar je hoeft niet tot de Alpen te wachten als je al in de Pyreneeën de tegenstander kunt verstikken. De vraag is hoe Pogacar herstelt van zijn appelflauwte.

Pogacar moet zich in deze rit herpakken. — © EPA-EFE

Jai Hindley zal sowieso het geel verdedigen. De Australische ronderenner bewees richting Laruns dat hij kans maakt om the best of the rest te worden. Mikel Landa zetten we erbij omdat dit de laatste etappe is in de Pyreneeën, dichtbij Spanje. Al kan dat net zo goed Giulio Ciccone of Felix Gall zijn die duidelijk bezig zijn aan een duel voor de bolletjestrui.

Onze Sterren *** Jonas Vingegaard ** Jai Hindley, Tadej Pogacar * Mattias Skjelmose, Thibaut Pinot, Mikel Landa

Dit zijn de sleutelmomenten

De eerste Pyreneeënrit bewees dat de organisator wikt, maar het uiteindelijk de renners zijn die wegen. Eén zwak moment van Pogacar en Vingegaard sloeg toe. Dat is de Tour: om te winnen moet je elk momentum pakken dat zich aandient. Elke keer dat je schiet, moét het raak zijn.

Het kan dat de schifting gebeurt op de Tourmalet. De deur zal daar alleszins open staan. Het zullen in de eerste plaats de Fransen in de kopgroep zijn die de Souvenir Jacques Goddet zullen najagen. Niet alleen voor de 5.000 euro prijzengeld (al decennia niet meer geïndexeerd), maar vooral voor de prestige.

Jacques Goddet. — © REUTERS

Dé beslissende strook van de dag kan de laatste vijf kilometer naar Cambasque worden. Eenmaal Cauterets voorbij dienen zich nog vijf moeilijke, zeer onregelmatige kilometers aan. Het begint zacht, maar op dik vier kilometer van het einde is er een strook van 10,5 procent, dan volgt er eentje van 10 procent en zelfs een kilometer van 11 procent, maar de laatste kilometer vlakt het uit en zijn de haarspeldbochten al lang achter de rug.

Dit moet u nog weten

* Tarbes is er voor de vijftiende keer bij. Vier jaar geleden begon Thibaut Pinot er zijn raid over de Tourmalet, waarmee hij Frankrijk in vervoering bracht. Het was zijn voorlopig derde en laatste ritzege in de Tour. Helaas, zes dagen later moest hij wenend met een verrekking in de bil la grande boucle verlaten.

De geboorte van Indurain Cauteres-Cambasque is voor eeuwig verbonden met Miguel Indurain. Op dat plateau spreidde Miguelon in 1989 voor het eerst zijn vleugels uit. Gestart als helper van Pedro Delgado won hij er zijn eerste van zijn twaalf ritten. Tien ervan behaalde hij in de tijdritten.

* Rafal Majka kent deze regio ook goed. De Poolse rechterhand van Tadej Pogacar won er acht jaar geleden. Toen finishte de etappe in Cauterets-Vallée de Saint-Savin. Het is de vijfde keer dat een etappe eindigt in dit skistation in de Pyreneeën. De eerste keer was dat zeventig jaar geleden. Toen was de Spanjaard Jesus Loreno aan het feest.