Waarom het Paleis niet communiceerde over bloedinfectie koning Albert: “Niet fijn dat het is uitgelekt”

Dat koning Albert II meer dan een week in het ziekenhuis moest blijven, komt omdat hij naast uitdrogingsverschijnselen ook een bloedinfectie bleek te hebben. “In extreme gevallen kan het zelfs leiden tot een aantasting van alle organen”, zegt een expert. Het Paleis communiceerde daar bewust niet over, tot het niet meer anders kon.

“Très bien”, antwoordt koning Albert op de vraag hoe hij zich voelt. Hij schudt zijn dokters en verpleegkundigen de hand, zwaait even naar de camera’s en kruipt naast koningin Paola op de achterbank van de glanzende BMW 7 die klaarstaat.

Zelf glanst de vorst niet zo. De 89-jarige koning op rust oogt wankel en uitgeteerd na een ziekenhuisverblijf dat uiteindelijk meer dan een week duurde. “Uitdrogingsverschijnselen”, communiceerde het paleis toen hij op 27 juni in het ziekenhuis werd opgenomen. Maar Le Soir Mag kwam erachter dat er daarbovenop ook een bacteriële bloedinfectie werd vastgesteld. Het paleis bevestigt dat. Het verklaart meteen waarom hij liefst negen dagen in het ziekenhuis bleef.

Nieren minder gespoeld

“Zo’n bloedinfectie kan zeer ernstige gevolgen hebben als die niet tijdig opgemerkt wordt”, zegt spoedarts Sabine Lemoyne van het UZ Antwerpen. “In extreme gevallen kan het zelfs leiden tot een aantasting van alle organen. Bij mensen van zijn leeftijd ligt de oorzaak vaak bij een infectie aan de urinewegen of de luchtwegen. Een blaasontsteking of een longontsteking bijvoorbeeld, waarbij het lichaam te weinig antistoffen aanmaakt om de beestjes ter plaatse te bestrijden, waarna die door het hele lichaam verspreid raken.”

Albert II en Paola verlaten het ziekenhuis. — © BELGA

Mogelijk is zo’n infectie ook gelinkt aan de uitdroging, wat de oorspronkelijke reden voor opname was voor koning Albert. “Als je minder drinkt, worden de nieren minder gespoeld en kan een urineweginfectie ontstaan. Bij een bloedinfectie is het in elk geval zo dat de patiënt er helemaal bovenop raakt als je het verantwoordelijke beestje identificeert en met antibiotica bestrijdt.”

Privacy

Dat het Koninklijk Paleis aanvankelijk niet communiceerde over de bloedvergiftiging, komt volgens communicatiedirecteur Xavier Baert door privacyredenen. “De regel is dat we zo discreet mogelijk zijn over medische gegevens, zeker voor koning Albert, die al bijna tien jaar geen regerend koning meer is”, zegt hij. “Ik begrijp dat de informatie uitgelekt is, dat vinden wij ook niet fijn.”

“Het is altijd een afweging die we moeten maken. Als het vanuit medisch oogpunt niet ernstig is en geen gevolgen heeft, gaan we voor de bescherming van het privéleven en het medisch geheim. Van bij het begin was duidelijk dat de bloedinfectie geen risico inhield voor zijn leven of voor zijn gezondheid op de lange termijn. De behandeling is ook goed verlopen.”

Albert II is op 21 juli exact tien jaar koning af: in 2013 gaf hij de scepter door aan zijn zoon om gezondheidsredenen. De voorbije jaren sukkelde Albert al meermaals met zijn gezondheid. Zo is hij hartpatiënt en moest hij meermaals een huidtumor laten verwijderen aan de neus en het hoofd.