VIDEO. Dat kan je écht niet hebben na zware bergrit in de Tour: toeschouwer brengt INEOS-renner Carlos Rodriguez ten val na finish

INEOS-Grenadiers was sterk in de breedte tijdens de vijfde etappe in de Tour. Ze werden zevende (Daniel Martinez), tiende (Carlos Rodriguez) en zeventiende (Tom Pidcock). Die tweede dacht na de Pyreneeënrit rustig naar de bus te kunnen rijden in Laruns, maar dat was zonder een toeschouwer gerekend. Die bracht Rodriguez namelijk ten val. Nog een schrammetje erbij dus...