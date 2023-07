De nieuwe Action in Bilzen. — © Tom Palmaers

Bilzen

In Bilzen is enkele weken geleden een gloednieuwe Action geopend. Opvallende afwezige: de zelfscankassa’s die er in de vorige Bilzense vestiging wel waren. Een poging om winkeldiefstallen tegen te gaan volgens retailexperts, al ontkent Action dat. “We experimenteren.”