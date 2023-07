Gefrustreerde PSG-voorzitter voert druk op en eist dat Kylian Mbappé snel beslist over toekomst: “Anders staat de deur open”

PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi heeft een boodschap uitgestuurd in de richting van Kylian Mbappé opgevoerd. De Qatarees zegt “gechoqueerd” te zijn door de beslissing van de 24-jarige steraanvaller om zijn contract in Parijs niet te verlengen.

Mbappé heeft nog een verbintenis voor een jaar bij de Franse kampioen. De aanvaller heeft al aangegeven de optie om er nog een seizoen aan vast te plakken niet te willen lichten. Paris Saint-Germain houdt in dat geval geen transfersom aan hem over. De club zou hem daarom nu moeten verkopen, maar voor Al-Khelaifi is dat geen optie.

“Mbappé heeft al gezegd dat hij niet gratis zal vertrekken”, aldus de grote man in Parijs. “Als iemand hem van gedachten heeft doen veranderen, is dat niet mijn schuld. Onze positie is duidelijk: als Kylian wil blijven, dan willen we dat hij blijft. Maar dan moet hij een nieuw contract tekenen. We gaan de beste speler ter wereld niet gratis wegschenken, onmogelijk. Ik was gechoqueerd en teleurgesteld toen ik hoorde dat hij wil vertrekken. Het ligt niet in zijn aard - hij is een echte gentleman - om op die manier de grootste Franse club te verzwakken. Mbappé moet deze week of de week erna beslissen. Als hij niet verlengt, staat de deur open.”

De Franse international maakte in de zomer van 2018 de overstap van AS Monaco. Een seizoen eerder speelde hij al op huurbasis in Parijs. Mbappé wordt al enkele jaren veelvuldig gelinkt aan Real Madrid, maar koos in mei vorig jaar toch voor een verlengd verblijf van twee seizoenen in de Franse hoofdstad. Volgens Mbappé bracht hij de club vorige zomer al op de hoogte van zijn plannen om Parijs in 2024 te verlaten. Desondanks staat er een optie voor een extra seizoen in zijn contract, maar die wenst hij niet te activeren.

Eerder gaf Mbappé tijdens een persmoment aan dat komend seizoen bij de club blijven zijn “enige optie” is. “Ik heb al meermaals gezegd dat ik komend seizoen bij PSG wil blijven. Dat is mijn enige optie. Ik had niet gedacht dat een brief voor zoveel commotie zou zorgen.”

Luis Enrique volgt Galtier op

Paris Saint-Germain heeft woensdag de Spanjaard Luis Enrique voorgesteld als nieuwe trainer van de Franse topclub. Hij volgt de eerder op de dag ontslagen Christophe Galtier op na een teleurstellend seizoen. De Franse media hintten al een poos op de komst van de Spanjaard naar Parijs. Hij ondertekende er een overeenkomst tot medio 2025.

De 53-jarige Enrique coachte eerder in zijn carrière AS Roma, Celta de Vigo en FC Barcelona. Na een ontgoochelende uitschakeling door Marokko in de achtste finales van het WK in Qatar eind vorig jaar werd het contract van Luis Enrique bij de Spaanse nationale ploeg niet verlengd.

Na het WK van 2018 had Luis Enrique die positie overgenomen van Fernando Hierro, om vervolgens in maart 2019 een stap opzij te zetten om zijn dochter Xana bij te staan in haar strijd tegen kanker. Enkele maanden later verloor zij haar ongelijke strijd, in november van dat jaar keerde Luis Enrique terug als bondscoach. Hij loodste Spanje naar de halve finales op EURO 2020 en naar de Final Four van de Nations League.

Als coach won hij tussen 2014 en 2017 de meeste prijzen met Barcelona. Zo prijken de Champions League (2015), de Spaanse landstitel (2015 en 2016) en de Spaanse beker (2015, 2016 en 2017) op zijn palmares. Als speler voetbalde Luis Enrique onder meer bij Real Madrid en Barcelona.