Zinho Vanheusden is opvallende toeschouwer bij eerste oefenzege van Standard

Carl Hoefkens heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van Standard gewonnen. Heel erg vlot liep dat wel niet, aan de rust stonden de bezoekers zelfs op een 0-1-voorsprong. In de tweede helft schakelden de Rouches dan een versnelling hoger. Eerst Ohio, dan twee keer Emond zorgde uiteindelijk toch voor de zege.

Een opvallende toeschouwer was Zinho Vanheusden. Er wordt verwacht dat de Hasselaar één van de komende dagen in Luik wordt voorgesteld, dus kwam hij zijn nieuwe ploegmaats al even aanmoedigen.

Standard oefent zaterdag om 13 uur nog tegen RWDM, opnieuw achter gesloten deuren. Nadien vertrekken de Rouches op stage.

