Van Aert legt plan Jumbo-Visma uit, metgezel Victor Campenaerts wist snel hoe laat het was: “We gingen wel zien, zei Wout eerst nog”

Victor Campenaerts was mee in de (uitgebreide) vlucht van de dag tijdens de eerste Pyreneeënrit in de Tour. Maar ‘Vocsnor’ wist al snel dat het niet zijn etappe zou worden, zo gaf hij na de finish in Laruns toe. Wout van Aert greep de prijs van de strijdlust, maar was vooral blij met de tijdswinst van kopman Jonas Vingegaard op uitdager Tadej Pogacar.

“Het was de bedoeling om vanaf de start aan te zetten met enkele vrienden die in dezelfde gewichtsklasse zitten”, lachte de renner van Lotto Dstny. “Maar ik begin een beetje de naam te krijgen om aan te vallen vanaf kilometer nul en dus waren we weg met het hele peloton. Dat was het niet. Uiteindelijk ben ik dan wel weggeraakt, maar met een groep waarbij ik wist dat ik helemaal niet de beste klimmer was. Ik heb dan aan Wout gevraagd om weg te mogen rijden met Christophe Laporte. Hij antwoordde: We zullen wel zien. Daarna was hij zelf mee (lacht), samen met Mads Pedersen. We hebben even voorop gereden, maar die groep achter ons viel niet stil. Toen wist ik helemaal dat het niet mijn dag zou worden om een Tourrit te winnen.”

“De samenwerking met Wout? Hij zei meteen van: We gaan een strak tempo rijden, de bergpunten interesseren me niet. Maar het was al een uitdaging om over de top te geraken. In de vallei ben ik teruggekomen, maar daarna kwam de counter van Wout en Julian Alaphilippe. Toen heb ik aan de ploegwagen gecommuniceerd dat het beter was om mijn krachten te sparen. Maxime Van Gils heeft nog aangeklampt, goed dat hij er nog wat van heeft kunnen maken. Het was een heel sterke groep.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Lotto Dstny kon nog geen etappe winnen, maar kwam er wel al twee keer dichtbij met Caleb Ewan.

“Het is heel leuk om te zien dat Caleb goeie benen heeft”, aldus Campenaerts, die uiteindelijk als 84ste over de streep bolde op 17’15” van dagwinnaar Jai Hindley. “Hij toonde zich in de voorbije sprints misschien wel de snelste van allemaal. We doen ons best om een zo goed mogelijk lead-out te voorzien, maar er was de pech met Jasper De Buyst en de opgave van Jacopo Guarnieri. Jasper gaat er wel doorkomen, hij is mijn kamergenoot. Ik heb er vertrouwen in dat hij er overmorgen zal staan. Het ziet er goed uit voor Caleb.”

“Had niet de drang om me te tonen”

Van Aert probeerde het dus verschillende keren onderweg, met de prijs voor de strijdlust als troostprijs. “Eindelijk sta ik hier eens op het podium hé, dat is leuk”, zei de Kempenaar na de finish. “Wat ons plan was? We wilden de koers hard maken, zoals iedereen wel heeft kunnen zien. We hadden gehoopt in die laatste zeven tot acht kilometers voorop te blijven voor Jonas (Vingegaard, red.), maar zowel ik als Tiej (Benoot, red.) zijn daar jammer genoeg niet in geslaagd. Maar we hebben onze concurrent onder druk kunnen zetten.”

© BELGA

“Ik voelde me onderweg wel goed, maar het was lastig omdat renners als Jai Hindley en Giulio Ciccone mee waren met die groep. Die wilde we ook niet te veel tijd geven en dus ben ik opnieuw proberen wegrijden, ook al omdat de samenwerking daardoor wat blokkeerde. Dat lukte daarna nog wel eens, maar ik voelde dat de benen leeg waren toen ik weg was met Julian Alaphilippe. Op de laatste klim heb ik dus niet veel meer kunnen bijdragen”, klonk het.

Kopman Vingegaard pakte meer dan een minuut op uitdager Tadej Pogacar. “Dat hadden we misschien nog niet voorzien, maar de omstandigheden waren er wel naar. UAE moest de hele dag hard rijden, dus dat was wel in voordeel van Jonas. Zijn voorsprong is een goede zaak, maar met jai Hindley in het geel moeten we niet alleen naar Pogacar meer kijken. Of ik me wilde tonen na de pech van de voorbije dagen? Ik had me al genoeg getoond, dus die drang had ik niet meteen. Ik wist dat het een zware rit zou worden en dus wilden we iemand vooraan. Bij toeval waren ik en Tiesj dat. Toen we mee waren, wisten we wat te doen. We hebben het mooi klaargespeeld vandaag.”

Ook bij de ploegleiding van Jumbo-Visma waren ze tevreden. “Jonas pakt op veel concurrenten tijd”, aldus ploegleider Arthur van Dongen bij Wielerflits. “Op één concurrent, Hindley, verliest hij natuurlijk ook tijd, maar over het algemeen zijn we trots op hoe de mannen hebben gereden. De aanval? Als het moment daar zou zijn en Jonas zou zich goed voelen, dan willen we dat nooit nalaten. Dat hebben we vandaag zeker geprobeerd. We hebben ook een renner proberen mee te sturen om die nog over de top te krijgen van de Marie Blanque, zodat deze in de afdaling en het vlakke stuk na de klim nog wat kon betekenen. Helaas lukte dat net niet, maar desalniettemin is het plan geslaagd.”

“Een van de opties was dat de bonificatieseconden weg waren”, vulde Grischa Niermann aan. “Een andere optie was om een mogelijke satellietrenner te hebben. Een derde optie was om de koers zwaar te maken voor UAE Emirates. Dat laatste is in ieder geval heel goed gelukt, dat eerste ook. Het tweede niet, maar je hebt het ook niet voor het kiezen dat Jai Hindley meezit met die kopgroep. Dat is natuurlijk ook voor ons een concurrent. Vandaar dat wij op de klim op een gegeven moment hebben overgenomen met Sepp (Kuss, red.). Ik denk dat Sepp heel goed werk heeft geleverd om Pogacar te slopen. Hem slopen is wel wat we wilden, ja.”