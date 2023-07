Open Vld, Vooruit en Groen vragen opnieuw inkorting van zomervakantie, Weyts op de rem: “Geen draagvlak voor”

Open Vld, Vooruit en Groen vragen opnieuw een inkorting van de zomervakantie. De spreidstand met Franstalig België is niet meer houdbaar, argumenteerden ze woensdag, vooral voor de gezinnen in de hoofdstad.

Het Franstalige onderwijs heeft net haar eerste schooljaar met de nieuwe kalender afgesloten. De zomervakantie telt er twee weken minder en de herfst- en krokusvakantie elk een week meer.

“De situatie in Brussel wordt hierdoor compleet onhoudbaar”, zei Hannelore Goeman van Vooruit in het Vlaams Parlement. Ze wees erop dat veel Brusselse gezinnen zowel kinderen in het Nederlandstalige als in het Franstalige onderwijs hebben. “Zij moeten nu twee keer de vakantiepuzzel leggen. Ga alstublieft met de Franstalige minister aan tafel zitten en kom tot een uniform systeem.”

Jean-Jacques De Gucht van Open Vld legde de kwestie voor aan Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). “Onderzoek wijst uit dat er na twee weken al leerverlies optreedt”, zei hij. “Onderwijsexpert Dirk Van Damme noemt dit een no-brainer.”

Weyts: “Geen draagvlak”

“Ik heb de adviesorganen bevraagd, de scholieren, de leerkrachten, en op basis van hun oordeel moet je vaststellen dat er in Vlaanderen geen draagvlak is”, antwoordde Weyts. “De voorstanders wijzen op leerverlies, maar andere studies zijn helemaal niet zo eenduidig. Bovendien leidt het systeem van de Franse gemeenschap tot minder onderwijstijd en dus tot minder kwaliteit.”

“Toch zijn er goede argumenten”, vond Elisabeth Meuleman van Groen. “Naast leerverlies ook welzijn. Twee weken vakantie in de lente en de herfst zorgen voor rust voor leerkrachten en leerlingen. We zijn stilaan een eiland in Europa”, stelde ze vast.