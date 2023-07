Anderlecht duwt door voor Louis Patris van OHL, paars-wit biedt ook op speler van Schalke

Belangrijke mensen laten altijd wat op zich wachten en dus is het nog even geduld oefenen vooraleer de transfer van Kasper Dolberg (25) naar Anderlecht wordt geofficialiseerd. Paars-wit zit ondertussen wel niet stil.

De Brusselaars verhoogden bij OH Leuven hun bod op rechtsback Louis Patris (22). De oorspronkelijke vraagprijs was zo’n 4 miljoen euro , maar het nieuwe voorstel voor de Belgische belofteninternational biedt mogelijkheden. In het beste geval hoopt Patris zaterdag - net als Dolberg - mee op het vliegtuig te stappen met Anderlecht voor de stage in Oostenrijk.

Rodrigo Zalazar

Ondertussen zoekt RSCA ook naar creativiteit voor het middenveld. Daarom deed het bij Schalke 04 een bod op Rodrigo Zalazar (23), een Uruguyaanse offensieve middenvelder. De dribbelaar was afgelopen seizoen goed voor 2 goals en 6 assists in de Bundesliga. Helaas kon hij niet verhinderen dat de club uit Gelsenkirchen degradeerde. Zalazar heeft nog een contract tot 2026 bij Schalke, maar staat open voor een nieuwe competitie en uitdaging. Zijn marktwaarde wordt wel op 4 miljoen euro geschat en de vraag is of het voorstel van paars-wit in de buurt komt. Aangezien Yari Verschaeren nog out is tot 2024 en zowel Françis Amuzu als Amadou Diawara op een transfer azen zal er nog veel versterking nodig zijn. In het keepersdossier rond Hendrik Van Crombrugge en RC Genk dringt de tijd, maar is er voorlopig geen noemenswaardige beweging.