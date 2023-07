Een verhaal rond borstkanker in een serie waarin de lach nooit veraf is? ‘F*** You Very, Very Much’ doet het in het tweede seizoen. “Een dunne lijn, maar we brengen het respectvol”, zegt actrice Frances Lefebure (34) die in haar omgeving al geregeld te maken had met de ziekte. “Daarom besefte ik dat we ons geen fouten konden permitteren.”