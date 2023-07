Alligator doodt vrouw die hond uitlaat

In de Amerikaanse staat South Carolina heeft een alligator een vrouw gedood. Het reptiel kreeg de vrouw te pakken toen ze haar hond uitliet in de buurt van een lagune die grenst aan een golfterrein. Dat meldt de lokale politie woensdag.

Het incident vond plaats in Hilton Head Island, in het zuidoosten van de VS. De 69-jarige vrouw werd dinsdag teruggevonden aan de rand van de lagune. De reddingsoperatie werd bemoeilijkt omdat de alligator blijkbaar haar lijk nog altijd in de gaten hield.

Het is de tweede dodelijke aanval door een alligator in South Carolina in minder dan een jaar tijd. In augustus 2022 kwam een 88-jarige vrouw om het leven nadat ze nabij haar woning aangevallen werd door een alligator. De dieren komen veelvuldig voor in het zuidoosten van de VS, en vooral in de staat Florida, waar ze vaak de straten oversteken of in de zon liggen op de grasvelden van golfclubs.