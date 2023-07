Comeback nog maar net aangekondigd, maar inzendingen voor ‘De Droomfabriek’ stromen al binnen

Of Vlaanderen zat te wachten op een revival van ‘De droomfabriek’? Dat de VRT één dag na de aankondiging al 2.100 dromen binnenkreeg, biedt het antwoord op die vraag.

“Dat De Droomfabriek een van de meest iconische programma’s van VRT is, is wel duidelijk aan de overvloed aan positieve reacties op de aankondiging”, klinkt het bij netmanager Lotte Vermeir. “Het is voor velen geweldige nostalgie, en ouders kunnen dit nu met hun kinderen delen. Zo kan ook de nieuwe generatie dit prachtige programma ontdekken, samen met het hele gezin.

“Bart en Gloria gaan zorgen voor heerlijke feelgood en ontspanning waarbij je niet alleen kan wegdromen, maar ook je eigen dromen kan beleven. En daar heeft iedereen duidelijk nood aan, gezien de vele dromen die op slechts één dag tijd al werden ingestuurd. Bart en Gloria weten wat hun te doen staat.” (lacht)

Dromen kunnen nog steeds worden ingestuurd via vrtmax.be/doemee of voor wie wil, via een gele briefkaart.