WIMBLEDON. Ysaline Bonaventure gaat er meteen uit, ook Greet Minnen overleeft openingsronde niet

Bonaventure verloor in de eerste ronde op het Londense gras van de Chinese qualifier Zhuoxuan Bai (WTA 191) in twee sets: 7-6 (7/0) en 6-1. De partij duurde, verspreid over twee dagen, 1 uur en 12 minuten. Bonaventure nam het eerder in haar loopbaan nooit tegen de 20-jarige Chinese op.

De wedstrijd werd dinsdag wegens regen boven Londen gestaakt in de tweede set, toen Bonaventure 0-4 achterstond. De eerste set verliep voordien gelijkopgaand, tot de Luikse in de tiebreak kraakte en daarin geen enkel punt scoorde. Na de regenonderbreking was er woensdag slechts één game weggelegd voor onze landgenote.

Zhuoxuan Bai speelt in de tweede ronde tegen het Tunesische zesde reekshoofd Ons Jabeur (WTA 6) of de Poolse Magdalena Frech (WTA 70).

De 28-jarige Bonaventure haalde al een keer eerder in haar carrière de hoofdtabel op Wimbledon. Bij haar eerste deelname in 2019 sneuvelde ze eveneens in de openingsronde. Haar beste resultaat op een grandslamtoernooi is een plaats in de tweede ronde op de US Open in 2020.

Ook Minnen overleeft eerste ronde niet

Greet Minnen (WTA 123) heeft zich woensdag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde op Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen. In de openingsronde in de Britse hoofdstad Londen verloor ze kansloos in twee sets van het Letse zeventiende reekshoofd Jelena Ostapenko: 6-1 en 6-2 na 1 uur en 1 minuut.

De 25-jarige Minnen stond voor het derde jaar op rij op de hoofdtabel van het enkelspel van de grasgrandslam. Vorig jaar boekte Minnen in de eerste ronde met 6-4, 6-0 winst tegen voormalig toernooiwinnares en ex-nummer een van de wereld Garbine Muguruza, toen tiende op de WTA-ranking en negende reekshoofd, de mooiste zege uit haar carrière. Dit seizoen had ze lange tijd af te rekenen met een vervelende rugblessure. Tegen Ostapenko, winnares van Roland Garros in 2017, bleek ze niet opgewassen.

Elise Mertens (WTA 28) nam maandag in de eerste ronde de maat van de Slovaakse kwalificatiespeelster Viktoria Hruncakova (WTA 129) en ontmoet in de tweede ronde de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 76). Maryna Zanevska (WTA 88) verloor haar openingsronde tegen de ervaren Tsjechische Barbora Strycova (WTA 623). Yanina Wickmayer (WTA 112), tegen de Russin Anna Blinkova (WTA 40), moeten haar eerste ronde nog afwerken.