REACTIES. Jai Hindley fietst zich “zonder plan” in het geel, Tiesj Benoot looft “ronduit indrukwekkende” kopman Vingegaard

Eerste bergrit, eerste aardverschuiving in het algemeen klassement. We verzamelen de reacties van winnaars en verslagenen in Laruns.

Eindwinnaar van de Ronde van Italië en nu ook ritwinnaar én gele trui in de Tour: Jonas Vingegaard mocht de Ronde van Frankrijk dan wel al voorzichtig naar zijn hand gezet hebben, Jai Hindley was de held van de dag. “Ik had geen plan voor vandaag”, vertelde de Australiër. “Ik wou gewoon genieten van de rit en plots zat ik mee in die groep. Het is echt fantastisch dat ik kon winnen. Het is mijn eerste Tour en ik kwam naar hier om bovenaan het klassement mee te doen. En om succes te halen. Dat is met deze ritzege al gelukt.”

De gele trui kreeg Hindley als toemaatje. “Vanuit de auto werd er veel in mijn oortje geroepen, maar ik kon er eigenlijk weinig van verstaan. Ik wou gewoon zo veel mogelijk tijd pakken en kennelijk heb ik daardoor ook het geel. Echt fantastisch. Deze zege is er eentje voor mijn familie en voor mijn vriendin: zij hebben mij altijd gesteund.”

Tiesj Benoot:“Jonas was weer ronduit indrukwekkend”

Tiesj Benoot kleurde mee de vlucht van de dag. Hij maakte meteen duidelijk dat Jumbo-Visma een plan uitgedokterd had: “We wilden UAE onder druk zetten. Het plan was mannen mee te hebben in de vroege vlucht. Van Aert, Laporte en mezelf waren hiervoor aangeduid. Dat lukte goed, al was de aanwezigheid van Hindley misschien wel onze grootste troef. Zeker met een sterke Konrad, die zich helemaal leeg reed.” Benoot zat op de eerste rij bij de indrukwekkende aanval van Vingegaard: “Jonas was weer ronduit indrukwekkend.” Al was hij toch verrast dat Pogacar zo snel moest lossen: “Zeker op zo’n korte klim, dat speelt normaal in Tadej zijn voordeel.” Toch moet Jumbo-Visma op zijn hoede blijven. “De Tour is nog lang”, besluit Benoot.