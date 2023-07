Jonas Vingegaard deelt in Tour serieuze tik uit aan Tadej Pogacar, strijdlust voor Wout van Aert en sluwe Jai Hindley pakt het geel

Jai Hindley is de grote winnaar geworden van de allereerste bergrit in deze Tour. De ex-Girowinnaar won vanuit de vlucht na een waanzinnig meeslepende etappe en pakte het geel over van Adam Yates. Eigenlijk waren er in Laruns twee winnaars, want Jonas Vingegaard verkocht Tadej Pogacar op de Marie-Blanque een vreselijke dreun. Pogacar kijkt tegen een achterstand van 53 seconden aan.

Geel: Jai Hindley (Aus)

Groen: Jasper Philipsen

Bolletjes: Felix Gall (Oos)

Wit:Tadej Pogacar (Slo)

Hoe kwam de zege tot stand?

Jai Hindley liet Felix Gall op anderhalve kilometer van de top van Marie-Blanque ter plaatste en snelde naar de zege. De 27-jarige Australiër bekroonde daarmee een fantastische coup van Bora-hansgrohe en is de nieuwe leider van deze Tour. Straf! Daarmee bewijst de ‘kangoeroe’ dat hij niet toevallig vorig jaar Girowinnaar is geworden. We onthouden ook de uppercut die Vingegaard uitdager Tadej Pogacar kreeg op de flanken van diezelfde Marie-Blanque. Gegangmaakt door Sepp Kuss spreidde de magere Deen op één kilometer van de top zijn vleugels. Pog moest hem gewoon laten gaan.

Wat vóór de Marie-Blanque kwam, is te veel om op te sommen. De topprofs koersten als nieuwelingen. Plankgas van begin tot het einde. De Tour is in de Pyreneeën eindelijk begonnen. We kregen een fantastische etappe met renners die overal over het parcours gespreid waren. Wat een heerlijk eerste koersuur kregen we bijvoorbeeld met o.a. Pierre Latour als de aanstoker. Maar het was wachten tot Wout van Aert en Victor Campenaerts zich met de zaken bemoeiden vooraleer een omvangrijke groep van 36 renners voorop kwamen. Op dat moment waren we nog ver van de voet van de Col du Soudet. Op 118 km van de finish deed Victor Campenaerts die omvangrijke vluchtersgroep uiteen spatten. Van Aert, Bryan Coquard en Mads Pedersen gingen mee. De Fransman van Cofidis en de Deen van Lidl-Trek deden dat om de punten van de tussenspurt te pakken. De volle buit ging naar Coquard, Pedersen moest zich tevreden stellen met 17 punten. Van Aert moeide zich niet met dit spelletje.

© BELGA

Daarna gingen Vocsnor & WVA alleen verder, richting Col de Soudet, de eerste col buiten categorie. Voor Campenaerts was het om de twintig punten die op de top van die knoert te verdienen waren, maar dat was te hoog gegrepen. Op 2600 meter van de top was de duo-aanval van onze landgenoten voorbij.

Felix Gall toonde daarna dat hij niet toevallig een etappe in de Ronde van Zwitserland heeft gewonnen. De Oostenrijker van AG2R-Citroën schoot weg op een kleine 1500 meter van de top en ging alleen over de top van de mistige Soudet. Hij pakte de 20 punten mee. Dani Martinez won acht seconden later het prestigesprintje vóór Giulio Ciccone. Op 70 km van de finish volgde de groep met Pogacar en Vingegaard op vier volle minuten.

We trokken met achttien renners naar de vallei, richting de Col d’Ichère. De duo’s Wout van Aert, Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Omar Fraile, Dani Felipe Martinez (Ineos-Grenadiers), Esteban Chaves, Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost), Felix Gall, Clément Berthet (AG2R-Citroën), Matteo Jörgenson, Gregor Mülhberger (Movistar), Emanuel Buchmann, Jai Hindley (Bora-hansgrohe) en de enkelingen Julian Alaphilippe (Soudal – Quick-Step), Krists Neilands (Israel-Premier Tech), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Laurent Madouas (Groupama-FDJ), Jack Haig (Bahrain Victorious) en Chris Hamilton (Team dsm-firmenech). Op 53 km van het einde vertrok de Let Krists Neilands, terwijl ook nog Victor Campenaerts, Maxim van Gils (Lotto-Dstny), Georg Zimmermann (Intermarché – Circus – Wanty), Mathieu Burgaudeau (Totalenergies), Aurélien Pare-Peintre (AG2R-Citroën), Harold Tejada (Astana Qazaqstan) op 45 km van de streep voorin aansloten. Een derde van de grote vluchtersgroep werd dus door de Soudet overboord gekieperd.

En dan ging Van Aert in de tegenaanval. Dit keer met ex-wereldkampioen Julian Alaphilippe als compagnon de route. Neilands mocht nog als eerste over de Col d’Ichère, maar in de afzink zat Van Aert opnieuw in de kop van de wedstrijd. Op 38 km volgden de grote tenoren op 3’30” .

Van Aert, Alaphilippe en Nielandts begonnen met een voorsprong van 30 seconden aan de Marie-Blanque, maar op 5,8 kilometer van de top sleurde Dani Martinez de achtervolgers opnieuw bij. Van Aert liet zich lossen en nam dan maar op die col nog even Vingegaard op sleeptouw. En daarna begon de grote show van de Deen op de flanken van de Marie-Blanque.

© REUTERS

Wat deden de Belgen?

Ineens kregen we tussen Pau en Laruns heel veel landgenoten in beeld, maar dé Belg van de dag was Wout van Aert. Hij kreeg meer dan verdiend de prijs van de strijdlust. In dat dolle eerste koersuur mengden zich mensen als Maxim Van Gils, Dries Devenyns en Florian Vermeersch in de debatten. Maar toen de groep van 36 gestalte kreeg, hadden we Van Aert, Campenaerts, Van Gils en Benoot voorin mee.

Victor Campenaerts vertrok voor de derde keer in vijf dagen als eerste, maar spijtig genoeg is daarvoor nog geen prijs. Lotto-Dstny had de opdracht meegekregen absoluut niet de vlucht van de dag te missen en dat deden ze ook niet. De enige Belgische ploeg die niet thuis gaf was Alpecin-Deceuninck maar de broers Roodhooft hebben wel al twee ritzeges op zak.

© EPA-EFE

Wat deden de favorieten?

Bora-hansgrohe én Jumbo-Visma hebben Tadej Pogacar een lesje in bescheidenheid gegeven. Ook al is Hindley de ritwinnaar en de geletruidrager, de winnaar van de dag met het oog op de eindwinst was ongetwijfeld Jonas Vingegaard. Jumbo-Visma nam in één move met de tandem Kuss-Vingegaard de controle over de Tour over. De Deense Tourwinnaar van 2022 zette zijn achterstand ten opzichte van Pogacar om in een voorsprong van 53 seconden in de stand. Een tik die in het kamp van UAE Team Emirates zwaar moet aankomen.

Verder nog iets dat je moet weten?

* We startten met twee renners minder. Zowel Jacopo Guarnieri (Lotto-Dstny) als Luis León Sánchez (Astana Qazaqstan) waren er in Pau niet meer bij. Dat brengt het aantal opgaves op vier.

* Felix Gall is pas de tweede Oostenrijker ooit die in de Tour als eerste over een col van buiten categorie. Georg Totschnig ging hem voor. Ooit was er Bernard Kohl die in 2008 de bolletjestrui won, maar de man werd ontmaskerd als een dopingzondaar en werd in de uitslagen geschrapt.

* Jai Hindley is de zevende Australiër uit de geschiedenis die zich in Laruns in het geel koerste.

Uitslag:

1. Jai Hindley

2. Giulio Ciccone +32”

3. Felix Gall

4. Emanuel Buchmann

5. Jonas Vingegaard +34”

...

8. Tadej Pogacar +1’38”

Stand:

1. Jai Hindley

2. Jonas Vingegaard 47”

3. Giulio Ciccone +1’03”

4. Emanuel Buchmann +1’30”

5. Adam Yates +1’34”

6. Tadej Pogacar +1’40”

7. Simon Yates +1’40”

8. Mattias Skjelmose +1’56”

9. Carlos Rodriguez +1’56”

10. David Gaudu +1’56”