Vanaf vandaag kan je resterend budget op polsbandje van Rock Werchter terugkrijgen

Wie op Rock Werchter was en nog resterende coins op het festivalbandje heeft staan, kan die vanaf vandaag, donderdag 6 juli, terugbetaald krijgen. Of toch wie er eerst 3,5 euro voor neertelt, een administratieve kost waar veel om te doen was de voorbije weken.

Zowat alle grote festivals kiezen sinds deze zomer voor een cashless betalingssysteem, dat wil zeggen dat de papieren drank- en eetbonnen plaats maakten voor een virtueel systeem. Ook Rock Werchter voerde voor het eerst een systeem van coins in, te gebruiken via de QR-code op het polsbandje. Wie na afloop van het festival nog budget over heeft, kan dat terugkrijgen door één coin te betalen, gelijk aan 3,5 euro. De refund aanvragen kan tot en met 20 juli via een online terugbetalingsformulier. Ter illustratie: stel dat je nog 4 coins ofwel 14 euro over hebt, krijg je uiteindelijk nog 10,5 euro terug.

Goed voor een discussie op sociale media: want mag dat wel, geld vragen om je eigen centen terug te krijgen? “Geldgewin, op de kap van de festivalgangers”, klonk het. Op vraag van staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand (Open Vld) opende de Economische Inspectie een onderzoek om na te gaan of die 3,5 euro administratieve kost gerechtvaardigd is. Test Aankoop stelde zich dan weer vragen bij waarom de festivals verschillende bedragen hanteren, Graspop bijvoorbeeld vraagt anderhalve euro. Wettelijk mag het wel allemaal. “Maar transparant is het niet”, aldus de consumentenorganisatie.

Kanttekening bij het hele verhaal: in het tijdperk van papieren bonnetjes kregen festivalgangers hun resterende budget sowieso niet terug. De bonnen die nog in de broekzak zaten, waren voor de vuilnisbak.