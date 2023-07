VIDEO. Een versnelling met de grote V: met deze aanval liet Jonas Vingegaard rivaal Tadej Pogacar sterretjes zien in de Tour

De eerste Pyreneeënrit in de Tour heeft meteen voor vuurwerk gezorgd. Jonas Vingegaard viel in de laatste kilometer van de Col de Marie Blanque aan na stevig voorbereidend werk van Jumbo-Visma. Rivaal Tadej Pogacar kraakte en verloor op de top al 36 seconden op de Deen. De Tour ligt helemaal open, dat is zeker.