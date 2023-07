Drie weken platte zomerrust. Drie weken het hoofd vrijmaken. Iedereen heeft er nood aan, iedereen kijkt er reikhalzend naar uit. Maar hoe duur is al dat reizen? Wat zijn de grootste uitgavenposten? En waar besparen we op? Elke week vertelt een gezin over zijn vakantiebudget. Deze week: Dominique (50), Erwin (60) en Jules (12).