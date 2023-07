Tesla past auto’s niet meer aan voor klanten uit rechtsrijdende landen, maar biedt wel een opvallende oplossing aan: “Is dit een grap?”

Autorijden op wegen die gemaakt zijn voor wagens met een stuur aan de andere kant… Wie ooit al tot in het Verenigd Koninkrijk is gereden met de auto weet dat dat soms lastige situaties kan opleveren. Tesla biedt haar Britse gebruikers nu een handigheidje aan om dat probleem te verhelpen.

In mei kondigde Tesla aan dat het zou stoppen met “rechtshandige” wagens te maken van het Model S of Model X. Gebruikers die zo’n model al eerder hadden besteld, werden voor een voldongen feit gesteld. Of ze moesten hun bestelling annuleren of ze namen vrede met een “linkshandige” wagen.

Onder meer heel wat Britse klanten bleven teleurgesteld achter. Op wegen die gemaakt zijn voor wagens met een stuur aan de rechterkant is het soms heel onpraktisch om rond te rijden met zo’n “linkshandige” wagen. Automaten waar je een parkeerticketje moet nemen staan in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld aan de rechterkant en ook de bediening bij drive-in-restaurants gebeuren via de rechterkant.

The reacher

Om de pechvogels onder hun klanten toch een beetje tegemoet te komen, heeft Tesla een opvallend nieuwigheidje gelanceerd dat automatisch bij elke “linkshandig”-bestelde wagen zal worden afgeleverd: “The reacher”. Het gaat om een in lengte verstelbare grijparm waarmee je vanuit de bestuurszetel handelingen aan de rechterkant van je wagen kan uitvoeren. Zo kan je ermee op een knopje drukken, eten aannemen of een ticketje uit de automaat grijpen.

Veel Britse Tesla-klanten reageren weinig enthousiast op de alternatieve oplossing die hen wordt ‘aangereikt’ door het automerk. Op sociale media lachen mensen met het nieuwe hebbedingetje. “Is dit een grap?”, schrijft iemand. “Dit is veel beter dan een rechtshandige wagen. Het is super gemakkelijk om je bankkaart eerst tussen de grijptang te steken en dan met de staaf te mikken richting een kleine opening om hem in steken”, klinkt het cynisch bij een andere klant op Twitter.

