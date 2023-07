VIDEO. Fans van Wout van Aert trotseren koude beklimming, maar vrezen dat hun ster “het einde van de Tour niet haalt”

Het is nog niet de Tour van Wout van Aert geweest. Woensdag trok de renner van Jumbo-Visma in de aanval in de eerste Pyreneeënrit en op de laatste klim van de dag, de Col de Marie Blanque, hadden enkele WvA-fans zichzelf al vroeg opgesteld in een temperatuur van zo’n 13 graden. Een Amerikaanse journalist van NBC Sports sprak hen aan.

“Ze hebben mij wat informatie gegeven”, klinkt het. “Ze denken niet dat hij het einde van de Tour zal halen en dat hij niet de Wout van vorig jaar is. Ik had hier nog niet eerder aan gedacht, maar één van de mannen hier zei me dat zijn vrouw zwanger is en dat de baby uitgerekend is voor ze in Parijs moeten aankomen. Dus ze denken dat hij vroegtijdig huiswaarts keert. Toch, jongens? Affirmatief.”

De beelden:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Wout van Aert kreeg voor de Tour de vraag of hij de koers zou verlaten als vrouwlief Sarah De Bie op bevallen staat. “Dat lijkt me niet meer dan logisch” was destijds zijn antwoord.