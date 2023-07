Elodie Ouedraogo maakt sportcollectie voor Essentiel: “Wij waren de Spice Girls van de piste”

Als er tijdens de Spelen in Peking ook prijzen werden uitgedeeld aan stijliconen, hingen er niet één - maar twee - olympische medailles in de kast van Elodie Ouedraogo. — © Mine Dalemans

Als er tijdens de Spelen in Peking ook prijzen werden uitgedeeld aan stijliconen, hingen er niet één - maar twee - olympische medailles in de kast van Elodie Ouedraogo. Gehuld in streetwear - ze draagt haar eigen label UNRUN - praat de atlete honderduit over het trouwfeest van Koen Vanmechelen, de plannen met haar sportmerk en menstrueren als topsporter. “Een goede trainer moet weten hoe je menstruatiecyclus werkt.”