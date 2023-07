F1 start in 2024 met twee races op zaterdag, Francorchamps behoudt zijn datum

De F1 komt ook in 2024 naar Francorchamps. De GP van België kreeg een plaatsje op 28 juli, hetzelfde weekend als dit jaar. Zoals voorspeld bevat de kalender dezelfde 24 afspraken als in 2023.

Geen Zuid-Afrika, wel België: we hadden het eerder al uitgebracht en sinds vandaag is het ook officieel. Zoals voorspeld gaat het om een contract voor één jaar. Voor de verdere toekomst blijft Spa in onderhandeling met de F1. Hoogstwaarschijnlijk gaat het richting een beurtrol met Zandvoort, dat nu al zeker is van 2025.

De Waalse minister van Economie Willy Borsus is blij met de komst van de F1: “In een recent rapport wordt geschat dat dit grootschalige evenement bijna 41,8 miljoen euro aan financiële inkomsten genereert voor het Waalse Gewest, na aftrek van de overheidsbijdrage. In totaal komt dit neer op het volgende rendement: één geïnvesteerde euro genereert 9,67 euro aan toegevoegde waarde in België, waarvan 7,33 euro voor Wallonië.”

Dit jaar wordt de GP van België gehouden op 30 juli, met een sprintrace de dag voordien.

De F1-kalender voor 2024 bevat dezelfde 24 races als die van 2023, al zijn twee daarvan dit jaar afgevallen. Shanghai ging niet door in de nasleep na Covid, Imola werd afgelast door de overstromingen in Emilia-Romagna. Beide races worden opgevist. Dezelfde 24 afspraken keren dus terug, maar wel in een andere volgormde. Al een tijdje probeert de F1 de kalender geografisch te ordenen, waarbij nabijgelegen circuits elkaar opvolgen. Zo wil men verre reizen vermijden en de ecologische voetafdruk van de F1 verkleinen. Dat is iets beter gelukt dan vorig jaar, maar Miami koppelen aan Montreal bleek toch weer onmogelijk.

Zaterdag wegens de ramadan

Het seizoen begint opnieuw met Bahrein en Saoedi-Arabië. Omdat mogelijk te maken voor het begin van de ramadan (op 10 maart) is een creatieve oplossing bedacht: die races vinden plaats op een zaterdag, namelijk 2 en 9 maart. Die uitweg was al even uitgelekt, maar blijft opmerkelijk. De nieuwe wedstrijd in Las Vegas vindt weliswaar dit jaar al plaats op een zaterdag, maar door het late aanvangsuur en het tijdsverschil zal het dan in Europa zondagochtend 7 uur zijn. Dat is voor Belgen hetzelfde startuur als pakweg Suzuka. Maar Bahrein en Saoedi-Arabië zullen ook voor Europeanen op zaterdag plaatsvinden.

Na het Midden-Oosten volgen Australië en het Verre-Oosten met Melbourne, Suzuka en Shanghai. Japan verhuist dus naar het voorjaar. Via Miami gaat het dan naar Europa met Imola en Monaco, vervolgens Canada, en dan de rest van de Europese kalender, die er in grote lijnen uitziet zoals dit jaar. In het najaar gaat het eerst oostwaarts met Bakoe (maanden later dan gebruikelijk) en Singapore. Vervolgens gaat het weer naar het Amerikaanse continent om te eindigen in het Midden-Oosten met Qatar en Abu Dhabi op 8 december.