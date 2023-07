VIDEO. Ook Wimbledon blijft niet gespaard van hun protest: ‘Just Stop Oil’ verstoort wedstrijd op het heilige gras

LEES OOK. IN BEELD. Klimaatactivisten van ‘Just Stop Oil’ verstoren nu ook cricketmatch: speler sleept veldbestormer van het veld

Meer dan 12.000 mensen stonden maandag langer dan gehoopt in de rij van Wimbledon Park. De organisatie had vooraf de veiligheid verhoogd om protesten van Just Stop Oil-activisten zoals bijvoorbeeld tijdens het WK snooker in de kiem te smoren. Daardoor nam de toegangscontrole meer tijd in beslag. Iets wat niet gesmaakt werd door de wachtenden en nu dus zonder succes blijkt te zijn...