Twee omgewaaide bomen blijven hangen op elektriciteitsdraden boven geklasseerd pand

Woensdag rond 13 uur zijn twee bomen in de Historische Scheepvaartsite Tivoli in Lanklaar omgewaaid. De bomen vielen over een straat en bleven op elektriciteitsdraden boven een geklasseerd pand dat wordt gerenoveerd, hangen.

De bomen stonden langs de oude Zuid-Willemsvaart naast Café De Oude Brug. Buren zagen de bomen in de richting van een geklasseerd pand uit 1859 omwaaien. “Enkele elektriciteitsdraden die boven het geklasseerd pand zijn gespannen, hebben de bomen grotendeels opgevangen”, aldus een buurtbewoner. “Ik heb meteen de brandweer van Maasmechelen op de hoogte gebracht. Want door de omgewaaide bomen zijn we met enkele bewoners ingesloten. Als de bomen waren omgevallen op de paardenstal voor de lijnpaarden, een geklasseerd pand, was het een fenomenale catastrofe geweest. Het pand is immers in renovatie.”

© MMD

© MMD

De brandweer van Maasmechelen kwam ter plaatse om de twee bomen in stukken te zagen. De werken werden met de nodige zorg uitgevoerd zodat een vrijstaande gevel van de geklasseerde paardenstal geen verdere beschadigingen opliep. Ook een derde stam werd uit veiligheid omgezaagd. (mmd)