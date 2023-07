Ook in Oostenrijk wordt er gekoerst: Sobrero wint groepssprint in voorlaatste etappe, Narvaez blijft leider

Matteo Sobrero heeft woensdag de voorlaatste etappe van de 72e Ronde van Oostenrijk gewonnen. De 26-jarige Italiaan was in deze langste rit van de Österreich-Rundfahrt de snelste na een groepssprint. Zijn Duitse teamgenoot Felix Engelhardt werd tweede voor de Tsjech Michael Boros . De Belg Lennert Teugels eigende zich de vierde plaats toe.

In het algemeen klassement blijft Jhonatan Narvaez, achtste in de rituitslag, leider. De 26-jarige Ecuadoraan telt met nog een etappe te gaan 28 seconden voorsprong op Sobrero en 31 seconden op Jesus David Pena.

LEES OOK. Jhonatan Narvaez wint ook derde etappe in ronde van Oostenrijk en verstevigt zijn leiderspositie

Na amper drie kilometer koers ging Marco Tizza aan de boom schudden. Lukas Pöstlberger en Michael Kukrle zagen, andermaal, heil in een vroege vlucht en glipten mee. Het peloton liet het drietal echter niet zomaar wegrijden. Vooral de ploegen van Vorarlberg en Hrinkow Advarics, die geen mannetje mee hadden voorin, legden in het peloton de pees erop. Na zowat 53 kilometer koers smolt alles opnieuw samen. Het sein dan voor Samuele Rivi, Felix Ritzinger, Marvin Hammerschmid, Dominik Amann, Dominik Röber, Tomas Pridal, Pierre-Pascal Keup, Fabian Schormair en Patryk Stosz om te gaan aanvallen op de flanken van de Pyhrn.

Op de top reden de negen vluchters anderhalve minuut voor het peloton uit. Met nog 30 kilometer voor de boeg zette Samuele Rivi het op een lopen. Uiteindelijk stoof een gegroepeerd peloton naar de Porscheberg. Op die laatste helling van de dag versplinterde het peloton helemaal. Een kopgroep met 21 renners (waarin onder meer leider Jhonatan Narvaez met Floris De Tier, Lennert Teugels en Johan Meens figureerde) streed voor de ritzege. In de daaropvolgende groepssprint pakte Matteo Sobrero zijn eerste zege van het seizoen.

Morgen valt het doek over deze Ronde van Oostenrijk. De renners rijden dan van Ybbs an der Donau naar de Sonntagberg. Daar kennen we ook de opvolger van Ben Hermans die deze Ronde van Oostenrijk, net als in 2018, won in 2019. De daaropvolgende jaren werd deze rittenkoers niet georganiseerd.