Marino Keulen: 'Open Vld moet realisaties beter in de verf zetten'.

Lanaken

Volgens Limburgs Open Vld-kopstuk Marino Keulen is de keuze voor Tom Ongena als interim-voorzitter voor partij de juiste. De nobele onbekende moet de liberalen uit het slop van stuurloosheid en slechte peilingen trekken. Een zeer belangrijke opdracht om een zwarte zondag te vermijden, benadrukt Keulen. Meer dan ooit moeten zijn partijgenoten uitleggen dat het dankzij de regering is dat het zo goed gaat met onze koopkracht en dat we corona zonder veel kleerscheuren zijn doorgekomen.