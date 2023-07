Macron wil sociale media kunnen blokkeren bij nieuwe rellen, en krijgt kritiek: “Zoals China, Iran, Noord-Korea?”

“We moeten nadenken over het socialemediagebruik van de allerjongsten, in gezinnen en op school, en over de verboden die we moeten opleggen”, zei Macron. “Wanneer de dingen een tijdje uit de hand lopen, komen we misschien in een situatie terecht waarin we ze (de sociale media, red.) moeten reguleren of blokkeren”, ging het staatshoofd verder.

Regeringswoordvoerder Olivier Véran verduidelijkte woensdag dat Macron met zijn uitspraken niet doelde op een algemeen verbod op sociale media. Volgens hem zou het om de “opschorting van functionaliteiten” gaan, zoals geolokalisatie, of het verwijderen van “oproepen tot het organiseren van haatacties in de openbare ruimte”.

Meteen kritiek

Vanuit de Franse oppositie kwam meteen heel wat kritiek op de mogelijke censuur. “De sociale media blokkeren? Zoals China, Iran, Noord-Korea?”, zo vroeg het parlementslid van Les Républicains Olivier Marleix zich af op Twitter. Ook Mathilde Panot van La France insoumise verwees naar het autoritaire regime in Pyongyang. “Oké, Kim Jong-un”, luidde het.

Maar ook vanuit zijn eigen partij kwam er kritiek op Macron. “Het zou neerkomen op het loslaten van de idee dat de democratie sterker is dan de middelen die men ertegen aanwendt”, zei Renaissance-parlementslid Eric Bothorel. “Het zou een vergissing zijn.”