Dylan Monserez klaar voor 400m horden op Guldensporenmeeting: “Ik mik op een recordtijd, maar alles moet klikken”

Er hebben zich halfweg deze week reeds 613 atleten aangemeld voor de 26ste Guldensporenmeeting van zaterdag in Kortrijk. Onder hen ook Kortrijkzaan Dylan Monserez, die op een record jaagt in de 400m horden.

Met 613 aangemelde atleten staat het record van 568 deelnemers in 2019 dus op sneuvelen. Onverhoopt volgens Pol Parmentier, die van bij de première als wedstrijdleider optrad. Hij vreesde een terugval.“Er vinden dit weekend nationale kampioenschappen plaats in de Verenigde Staten, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Een nadeel voor ons, want wij organiseren een internationale meeting en konden uit die landen in het verleden op veel respons rekenen. Toch schreven zich 426 buitenlandse atleten in, met op kop 169 Fransen. We vreesden traditioneel ook de afwezigheid van West-Vlamingen. Veel regionale atleten voelen zich vanwege het hoge niveau niet geroepen.”

43 West-Vlamingen

Ook dat valt deze keer mee. 43 West-Vlamingen schreven zich in. Zij zullen ook deze keer geen hoofdrol spelen. Ook niet lokale Dylan Monserez, die zaterdag dit seizoen voor het eerst aantreedt in zijn specialiteit, de 400m horden. De 26-jarige, die voltijds werkt als proces- en kwaliteitverantwoordelijke, staat met 52”97 achter zijn naam, goed voor de negentiende chrono op twintig ingeschreven deelnemers. “Ik mik op een recordtijd. Mijn conditie mag er zijn. Ik dook twee weken geleden op dezelfde piste bij de 100m met 10”92 voor het eerst onder 11”. Ik stuurde zelf aan om in deze Flanders Cup een 400m horden in te lassen. Een record komt niet op bestelling. Zeker niet bij de 400m horden. Alles moet klikken. En er kan veel mislopen bij zo’n hinderniskoers. Ik geloof er evenwel in. De 400m horden wordt ook mijn nummer op het BK, eind deze maand in Brugge.”

Uitkijken naar Rani Vincke

Alexander Doom verkeert eveneens in uitstekende conditie. De Roeselarenaar snelde zondag in het Zwitserse La-Chaux-De-Fonds de 400m af in 45”71. Geen enkele landgenoot liep dit seizoen sneller. Maar verwacht van hem geen grote dingen in Kortrijk. Hij loopt er de 200m en staat met 21”10 twaalfde op de deelnemerslijst. Viktor Leenaert, provinciaal juniorrecordhouder 1.500m met 3’45”21, en Lore Quatacker, op dezelfde afstand dit seizoen goed voor 4’19”09, zoeken hun heil op de 800m, die hen minder ligt. Uitkijken wordt het veeleer naar Gistelse Rani Vincke, met 11”46 over 100m sinds dit seizoen de snelste West-Vlaamse ooit. Zij staat in Kortrijk achtste op de 100m en met 23”72 tiende op de dubbele afstand.

Beste startplaats voor Aurèle Vandeputte

Aurèle Vandeputte neemt van alle West-Vlamingen de beste plaats in op de startlijst. De Oostkampenaar staat met zijn West-Vlaamse record bij de 800m (1’45”50 in 2021) derde. Hij viel dit seizoen op door wisselvalligheid. Zo zette hij halfweg juni in Straatsburg met 1’46”50 zijn snelste seizoenprestatie neer. Een week geleden in het eveneens Franse Troyes bleef het evenwel bij 1’50”08. “Er stond erg veel wind. De wedstrijd was ernaar. Zinloos om in die omstandigheden aan te dringen.”

Afwachten dus of het zaterdag in Kortrijk de moeite loont. Yorunn Ligneel supporterde zaterdag in Torhout bij de Memorial Niels Van Doorne een hele namiddag voor haar clubgenoten. Hoogspringen stond er niet op het programma. Dat ligt in Kortrijk anders. De Houthulstse kine-studente, die zich dit seizoen verbeterde tot 1m85, test zich voor het EK U23 komende maand in het Finse Espoo. “Ik maakte pas een hevige, maar geslaagde examenperiode mee en kijk met belangstelling uit naar Kortrijk. Merel Maes, die mij van de Vlaamse titel hield, leidt met 1m92. Niet zo’n groot verschil. Dit is dan ook een wedstrijd van mijn niveau.”