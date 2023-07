VIDEO. Een profrenner in hart en nieren: Quinn Simmons loopt zware schade op bij valpartij, maar rijdt toch voort in de Tour

Het zat Quinn Simmons woensdag niet mee. Met nog ruim 120 kilometer te rijden in de vijfde Touretappe kwam de Amerikaanse kampioen zwaar ten val. Z’n stars and stripes-outfit was serieus gescheurd en Simmons liep heel wat schaafwonden op. Maar een profrenner waardig stapte de Amerikaan zonder klagen gewoon weer de fiets op.