Maaseikse drugsdealer riskeert twee jaar cel: “Ik rook al cannabis sinds mijn elfde”

Een 22-jarige Maaseikenaar hangt twee jaar cel boven het hoofd voor de verkoop van cocaïne, speed en cannabis. Ondanks zijn jonge leeftijd is hij geen onbekende voor het gerecht. In januari kreeg hij in Tongeren al 12 maanden voorwaardelijk voor gelijkaardige feiten. “Ik rook al cannabis sinds mijn elfde. Harddrugs gebruik ik vanaf mijn 16de.”

De jongeman verblijft momenteel achter de tralies. Dat is een gevolg van het negeren van eerder oplegde voorwaarden en een betrapping op heterdaad op 5 mei dit jaar in Pelt. In zijn wagen trof de politie cannabis, hash, speed en 120 euro cash aan. Ook bleek hij een hoeveelheid coke op zak te hebben. Een huiszoeking leverde onder meer 16 pakjes cocaïne, 90 gram hash en een precisieweegschaal op.

Aanvankelijk claimde hij niet te dealen, maar de berichten in zijn gsm spraken dat tegen. De procureur vorderde woensdag in de Hasseltse correctionele rechtbank twee jaar cel en 8.000 euro boete. “Ik laat in het midden of een deel voorwaardelijk moet zijn. Het vonnis van in januari in Tongeren heeft niet veel zoden aan de dijk gebracht.” De jonge verdachte verklaarde niets meer te gebruiken sinds hij in de gevangenis verblijft. “Ik wil niet nog eens in de gevangenis terechtkomen. Dat is geen leven. Graag zou ik opnieuw willen gaan werken.” Zijn advocate, Victoria Roddi, benadrukte dat de betichte zijn leven weer in handen wil nemen en bij zijn vader terecht kan. “Ik vraag om een fikse werkstraf op te leggen. Op die manier wordt hij verplicht om in de maatschappij mee te draaien en taken uit te voeren.” Vonnis op 16 augustus.