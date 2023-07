VIDEO. Wat ging daar mis? Urska Zigart verliest controle over fiets, maait renster onderuit en moet opgeven in Giro Donne

In de aanloop van de finale van de zesde rit in de Giro Donne ging het even goed mis. Urska Zigart (mevrouw Pogacar) verloor plots de controle over haar fiets. Hierdoor maaide ze de Duitse Antonia Niedermaier, de etappewinnares van gisteren, onderuit. Zowel Zigart als Niedermaier kwam daarbij hard in aanraking met het asfalt.