Riemst

Riemst is na de geboorte van Emmalien een viergeslacht rijker: Anna Geurts (85), Ine Drummen (59), Sanne Hubens (32) en de 3 weken oude Emmalien Jacobs. Mama Sanne verhuisde in 2018 naar de zee. "Middelkerke is waar we ons gezinnetje zullen vestigen eind dit jaar. Momenteel wonen we nog in Bredene", aldus Sanne.