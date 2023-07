Even Brits als The Smiths, afternoon tea en de koninklijke familie: de wachtrij van Wimbledon. Omdat de security, bevreesd voor acties van klimaatactivisten, dit jaar zelfs brillendozen laat openen, is het dit jaar langer aanschuiven dan ooit voorheen. Wat altijd een bron van vreugde was - een sfeervol potje wachten - veroorzaakt nu ergernis en frustratie.