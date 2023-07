Islam Slimani blikt terug op zijn tijd in Brussel en kijkt vooruit: “Er zijn nog steeds gesprekken met Anderlecht”

In een interview met L’équipe blikt de Algerijnse aanvaller terug op zijn tijd bij Anderlecht. Hij heeft het bij de Franse topclub onder andere over zijn half jaar in Brusselse loondienst, Riemer en zijn toekomst.

Islam Slimani streek afgelopen winter in de laatste minuten van de transfermercato neer bij de Brusselse recordkampioen. Met acht goals in tien competitiematchen en een belangrijke rol in de Europese campagne drukte hij meteen zijn stempel. In een interview met de Franse sportkrant L’Équipe blikt hij terug op zijn periode: “Anderlecht was een verlossing voor mij. Ik wou weg bij Brest en was op zoek naar hernieuwd vertrouwen in een aanvallend team. Dat hebben de mauves mij allemaal gegeven.”

Ook coach Brian Riemer - die hem bestempelde als ‘een beest in de zestienmeter’- krijgt lof: “Hij gaf mij heel veel vertrouwen en sprak veel met mij. Hij zorgde er echt voor dat ik mij voor de volle honderd procent gaf.” Bovendien was Riemers speelstijl op het lijf van de bonkige Algerijn geschreven: “Ik had simpelweg nood aan een team dat aanvallend en met hoge druk durft spelen. Op dat vlak voelde ik mij direct in mijn element.”

Tot slot had hij het over zijn eventuele toekomst bij Anderlecht: “Het is zeker dat ik in Brussel een stabiele club met een goede staf, gepassioneerde fans en een rijke geschiedenis terugvond. Zo’n club zou ideaal zijn voor mij. Bovendien voelde ik mij goed in Brussel, ik hield van de club.”

Eerder werd gemeld dat Slimani niet terug verwacht wordt op Anderlecht. Toch zegt hij het volgende over een mogelijke toekomst bij Anderlecht: “Momenteel lopen er gesprekken. Welke kant die oplopen? Dat zien we in de volgende dagen.” Over mogelijke andere opties is hij duidelijk: “Ik kreeg al aanbiedingen van clubs in Europa maar ook ploegen uit de Golfstaten zijn geïnteresseerd. Ik ben op zoek naar de juiste oplossing. Wat wel zeker is: Welke uitdaging ook, ik zal mij honderd procent smijten.”